 

Мнение: ВВС РФ понесли потери: разбились Су-27 и L-39

26.03.2020, 4:05, Разное

Российская авиация сегодня понесла сразу 2 потери:

1. В Краснодарском крае разбился учебный самолет L-39. Пилотировавший машину студент Краснодарского высшего военного авиационного училища погиб.Катапультироваться не успел, так как отводил машину от населенного пункта. Мир праху.

2. В Черном море, недалеко от Феодосии (в 50 км от порта) разбился истребитель Су-27. Судьба пилота неизвестна. На сигнал аварийного маяка выдвинулись аварийно-спасательные силы. С учетом темноты и волнения на море, прогноз пока не утешительный. Хотелось бы верить, что смогут найти.

Источник: Colonel Cassad



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