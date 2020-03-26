Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации

26.03.2020, 4:01, Разное

Правительство Украины приняло решение о введении на территории всей страны режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. О соответствующем распоряжении говорится на официальной странице украинского кабмина в фейсбуке.

Этот режим продлится в стране до 24 апреля. «Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления», — пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который попросил не путать введение ЧС с чрезвычайным положением.

В рамках режима чрезвычайной ситуации власти могут ограничивать перемещение граждан, однако запрет покидать дома и введение комендантского часа законодательство в этом случае не предполагает.

Сегодня в стране 113 заболевших коронавирусом, от ранее неизвестной болезни скончались четыре жителя Украины. Ранее власти ограничили работу торговых центров, кафе, ресторанов и развлекательных центров, также в Киеве была приостановлена работа общественного транспорта.

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