Личное: Что сказал Путин?

26.03.2020, 3:55, Разное

Сегодня к народу обратился наш Путин. Вчера побывал в больнице на Коммунарке, где лежат прилетевшие в страну инфицированные, всё разузнал для нас и решил поделиться.

Ситуация действительно сложная, но повод для оптимизма пока не пропал!



Фото: Соцсети

Ну, например, чем не радость, что мы будем теперь отдыхать с этих выходных, потому всю неделю и ещё выходные?

Прошу заметить, что эти 10-дневные каникулы — с полным сохранением заработной платы!

По-моему, это первая внятная и очень своевременная мера — изолировать сопливых Авосек и Небосек друг от друга хотя бы на работе и в транспорте!

Я частенько критикую власть, вы это знаете. И по коронавирусу написала много своих замечаний, но сегодняшнее решение Путина — это правильно. Наконец-то, мы стали действовать на опережение распространения вируса!

Президент совершенно верно отметил, что лучше отдохнуть недельку-другую и этим сбить быстрое распространение инфекции.

Уверена, что побеседовав со специалистами, Путин понял, что итальянский и испанский сценарии пандемии не нужны России.

Путин обратился и к работодателям. Попросил сохранить рабочие места в разгар кризиса в обмен на поддержку — отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС. Заодно, и по кредитам ведётся работа — это очень важно, чтобы защитить предприятия от банкротства.

Откуда взять деньги на карантин и поддержку граждан России?

Путин предложил две меры: брать 15% с доходов по дивидендам, уходящим в оффшоры, и, второе, обложить данью богатых — брать с процентов по банковским вкладам, превышающих миллион рублей, подоходный налог!

То есть, если у вас в российских банках лежит несколько миллионов, вы получаете свой процент по вкладу, эта сумма станет доходом, который можно и нужно обложить налогом.

С одной стороны, внушает оптимизм, что Путин взял ситуацию под личный контроль. С другой, как мне кажется, предложенные каникулы не будут столь эффективны без карантина и запрета появляться на улицах.

Как вы относитесь к предложенным мерам? Хватит ли нам каникул? Или, кроме отмены работы, нужно ввести комендантский час при полном закрытии границ России на въезд?

А по налогам, что вы думаете? Готовы платить с процентов по вкладам налог, чтобы многодетные мамки сидели дома? Есть дивиденды в оффшорах, колитесь!