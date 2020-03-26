Денис Клявер перечислил положительные стороны самоизоляции

26.03.2020, 3:30, Разное

Певец, музыкант, актёр и композитор Денис Клявер на своей странице в Instagram затронул актуальную ныне тему распространения по планете коронавируса и профилактических мер, применяемых правительством разных стран для остановки эпидемии. Экс-участник дуэта «Чай вдвоём» перечислил положительные моменты, которые он видит в необходимости граждан самоизолироваться на время карантина.

Прежде всего, Денис Клявер отметил личную ответственность каждого человека в этот непростой период. Как правило, люди не воспринимают серьёзно новостные сообщения о какой-либо угрозе, пока статистика плачевных случаев не начинает устремляться вверх, и причём с каждым днём всё быстрее. Власти российской столицы принимают все меры, направленные на предотвращение распространения в городе коронавируса, а потому не стоит поддаваться панике – для этого просто нет поводов, написал исполнитель. Певец подчеркнул: лично он считает «совершенно правильной и адекватной» необходимость обезопасить себя и своих близких, самоизолировавшись.

«Под угрозой риска сейчас находимся не только мы, но также наше старшее поколение, родители, дедушки, бабушки, а их иммунитет – в силу их возраста – более ослаблен и уязвим перед вирусами», – отметил артист.

Денис Клявер призвал пожилых граждан в период карантина непременно оставаться дома, а их родных и близких – позаботиться о них, но также держась на безопасном расстоянии, для того чтобы «напрочь исключить возможность заражения».

В период самоизоляции певец порекомендовал поклонникам заняться тем, о чём они давно мечтали, но не было на это времени. «Нарисуйте картину, досмотрите фильм, пройдите какие-нибудь онлайн-курсы, например – выучите английский язык. Можно сделать генеральную уборку, мебельную перестановку или же мелкий ремонт. Возьмите паузу и наслаждайтесь долгожданным свободным временем», – заключил Денис Клявер.