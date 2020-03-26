ИИ научился анализировать кашель в толпе и следить за распространением инфекции

26.03.2020, 3:29, Новости дня

Команда ученых разработала систему под названием FluSense, которая способна отслеживать кашель в толпе, а также анализировать собранные данные для отслеживания распространения инфекции.

Устройство оснащено микрофонами и инфракрасной камерой. Получаемые сигналы обрабатываются микрокомпьютером и передаются на модуль. На отдельном модуле развернута нейросеть, которая может распознавать звуки кашля и сопоставлять их с количеством присутствующих людей.

Точность распознавания кашля системой, которая прошла тестирование, составляет 81%. По мнению ученых, над созданной ими системой еще нужно поработать.