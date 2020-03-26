 

Новый Oppo Reno Ace 2 может получить 120-герцевый экран

26.03.2020, 3:29, Новости дня

Сегодня появились официальные данные о том, что новый смартфон Oppo Reno Ace 2 будет представлен в апреле нынешнего года.

Одним из главных достоинств девайса станет его качественный экран с частотой обновления кадров 120 Гц. Кроме того, уже с сегодняшнего дня руководство китайской компании объявило некоторые технические характеристики предстоящей модели. В частности, модель построена на мощном восьмиядерном процессоре и улучшенной платформе MediaTek Dimensity 1000.

Кроме того, разработчики применили в данном смартфоне усовершенствованную быструю зарядку с мощностью 65 Вт. Аппарат имеет продвинутые характеристики и ряд других важных опций, которые не свойственны устройствам в данной ценовой категории.



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