Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 оценен в 500 долларов

26.03.2020, 3:29, Новости дня

Компания Chuwi объявила о выходе нового мощного ноутбука Chuwi AeroBook Pro 15.6.

В частности, первые покупатели могут приобрести портативный ноутбук по сниженной цене 500 долларов. Вместе с тем последующие продажи ноутбука состоятся за 600 долларов. Аппарат получил 15,6-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Клавиатура имеет полноразмерное исполнение с цифровым блоком, а также с дополнительным сенсорным модулем.

Высокая производительность нового ноутбука AeroBook Pro 15.6 обеспечивается мощным процессором Intel i5 6287U с 8 гигабайтами оперативной памяти. Разработчики встроили в модель также мощный видеоадаптер Intel Iris Graphics 550 GPU и твердотельный диск с емкостью 256 гигабайт.