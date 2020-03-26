 

Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: “Лопинавир” и обильное питье

26.03.2020, 3:25, Новости дня

Департамент здравоохранения Москвы разработал алгоритм лечения больных в домашних условиях при легком течении заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. В частности, пациентам рекомендовали пить больше теплой жидкости и использовать жаропонижающие, а в качестве основного препарата назначен парацетамол. Также рекомендовано использовать комбинированный препарат "Лопинавир + Ритонавир".

Курс лечения будет считаться завершенным в том случае, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток будут отрицательными, сообщает "Москва 24".

Ранее Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечиться на дому больным с коронавирусной инфекцией в легкой форме, которая определяется по следующим признакам:

  • – температура тела должна быть ниже 38,5 градуса;
  • – свободное дыхание;
  • – частота дыхательных движений меньше 30;
  • – насыщение крови кислородом больше 93%.

В случае, если один или нескольких перечисленных признаков не совпадают, состояние пациента оценивается как тяжелое, и он будет направлен в больницу для лечения под наблюдением врачей.

Даже если заболевание проходит в легкой форме, больной должен помнить, что он максимально опасен для окружающих, поэтому если вместе с ним проживают попадающие в группу риска родственники (пожилые, беременные, имеющие хронические заболевания), то его все равно госпитализируют.



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