 

Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

26.03.2020, 3:25, Новости дня

В египетской провинции Гиза в результате ДТП с участием почти двух десятков автомобилей погибли, по меньшей мере, 16 человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

По поступающим данным, следовавший на высокой скорости грузовик врезался в 14 автомобилей, остановленных на блокпосту в связи с введенным в рамках борьбы с распространением коронавируса властями Египта комендантским часом, передает РИА Новости.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в дорожных авариях в стране гибнут около 12 тысяч человек.



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