Губернатор Нью-Йорка – коронавирус движется на нас, как сверхскоростной экспресс

26.03.2020, 3:01, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что подконтрольная ему территория находится в «отчаянной гонке со временем» из-за стремительного распространения коронавируса. Он призвал администрацию Трампа увеличить поставки медицинской аппаратуры в штат, по которому эпидемия нанесла самый тяжёлый удар, пишет Evening Standard.



Reuters

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился к правительству с просьбой увеличивать важные медицинские поставки. По его словам, коронавирус распространяется в штате, по которому инфекция нанесла наибольший удар, словно высокоскоростной поезд, пишет Evening Standard.

Количество заражённых COVID-19 в Нью-Йорке достигло 25 665 и удваивается каждые три дня. Эпидемия унесла жизни не менее 210 человек. Штат, на который приходится порядка половины случаев коронавируса в США, находится в «отчаянной гонке со временем», подчеркнул в своём выступлении политик.

«Один из аналитиков говорил мне, что (вирус. — ИноТВ) двигался через страну, как товарный поезд. Теперь перед нами сверхскоростной экспресс, потому что число (заражённых. — ИноТВ) растёт настолько стремительно», — заявил Куомо.

Губернатор сообщил, что существует критическая потребность как минимум в 30 тыс. аппаратах искусственной вентиляции лёгких, то есть в три раза больше, чем находится в распоряжении штата сейчас. Он призвал администрацию Трампа принять новый закон, чтобы увеличить производство этих машин. Куомо также отметил, что Нью-Йорку необходимо будет значительно увеличить количество больничных коек — с 53 до 140 тыс.

Накануне Трамп высказал совершенно иную точку зрения о коронавирусе, намекнув о скором прекращении карантина. «Мы откроемся довольно скоро. Мне бы очень хотелось, чтобы страна открылась и была готова взяться за дело к Пасхе, — заявил президент в интервью Fox News. — Пасха — очень особый день для меня. И церкви по всей нашей стране будут забиты людьми под завязку».