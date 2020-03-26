Портников: Никакого правительства в Украине после избрания Зеленского президентом нет

26.03.2020, 2:54, Новости дня

В Украине после избрания президентом Владимира Зеленского нет правительства. Такое мнение политический обозреватель Виталий Портников выразил “Обозревателю” в интервью, опубликованном 23 марта.

“Граждане Украины должны осознать простую вещь: что никакого правительства в стране после избрания Зеленского президентом нет. И это та реальность, в которой мы сейчас живем. Также не существует и законодательной власти. Есть узурпация власти небольшой группой лиц: самим президентом Украины, который постоянно берет на себя функции, не прописанные в Конституции, его ближайшим окружением, которое работает в Офисе президента и которое, вероятно, не имеет никаких утвержденных должностей на сегодняшний день, а является представителями олигархических кланов”, – сказал обозреватель.

По его словам, “в других странах такое правление имело четкое название – управление мафии, которая подчинила себе государство с участием избирателей и освятила этот процесс консолидации мафии вокруг государственных ресурсов и самой системы управления”.

“Что удивительно в этой истории – декорация правительства Алексея Гончарука была задействована для того, чтобы создать имидж реформаторского правительства, способного создать изменения в стране перед западными кредиторами. На это было потрачено столько ресурсов, в том числе и личных самого президента страны. Теперь эта декорация была изменена на другую с такой скоростью, что те же западные инвесторы могут заподозрить, что они имеют дело не с настоящей властью, а с декорацией власти. Это серьезный просчет людей, которые придумали политический проект “Владимир Зеленский”, – считает Портников.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей против 24,45% у пятого президента Петра Порошенко. 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019 года. 3 августа Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий: “Слуга народа” набрала 43,16%, партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Европейская солидарность” – 8,10%, партия “Голос” – 5,82%. 29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу и сформировала правительство Гончарука. Сейчас фракция “Слуги народа” в Раде насчитывает 248 народных депутатов.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

В тот же день день Верховная Рада 277 голосами “за” проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. Согласно данным на сайте Рады, во фракции “Слуга народа” это решение поддержали 228 депутатов, один проголосовал против, семеро воздержались, двое не голосовали.