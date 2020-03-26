Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

26.03.2020, 2:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в сокрытии от мира важной информации о вспышке эпидемии COVID-19. Об этом он заявил 25 марта в эфире радиопередачи Washington Watch, расшифровка которой опубликована на сайте Госдепартамента.

Помпео сказал, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире. По его мнению, это “действительно поставило под угрозу тысячи жизней”.

Россия, Иран и Китай продолжают вести кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США. Он выразил надежду, что все страны будут предоставлять точную информацию о количестве инфицированных коронавирусом.

“Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев”, – добавил Помпео.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 466 тыс., из них более 21 тыс. умерли, около 114 тыс. выздоровели. В частности, в Китае заболело более 81 тыс. человек, 3285 умерли. В США заболело более 65 тыс. человек, более 900 из них умерли.