Новый министр экономики Украины исправил свою декларацию об имуществе

26.03.2020, 2:54, Новости дня

23 марта министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко опубликовал исправленную декларацию о своих доходах и имуществе.

В декларации кандидата на должность министра, опубликованной 17 марта, Петрашко указал только квартиру в Киеве площадью 90 м².

В исправленном документе объектов недвижимости уже семь. Помимо киевской квартиры, министр указал жилые дома во Львове (площадью 76,1 м²) и селе Романков Киевской области (409,2 м²), квартиру в Москве (109,1 м²), гараж в Стрые Львовской области, паркоместо в Киеве и земельный участок в Романкове площадью 1510 м².

Министр также внес в исправленную декларацию три автомобиля: Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), Land Rover (2017) и Mitsubishi Outlander (2006).

В графу “Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)” Петрашко внес свои наручные часы Vacheron Constantin и ювелирные украшения жены: перстень, подвеска, сережки и кулон.

В графе “Доходы” у министра указана зарплата на основном месте работы в размере почти 13,7 млн грн, а также две выплаты банков – “ПриватБанка” (7 760 грн) и “Укргазбанка” (4694 грн).

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка).

21 марта программа “Схеми: корупція в деталях” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) сообщила, что Петрашко не внес в декларацию недвижимость в Киевской области и Москве, а также два внедорожника – Suzuki Vitara и Land Rover.