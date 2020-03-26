Трамп: отдельные регионы США вернутся к нормальной жизни быстрее остальных

26.03.2020, 2:53, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду вечером заявил, что отдельные регионы Соединенных Штатов, на территории которых сейчас введен режим чрезвычайного положения в связи с глобальной пандемией коронавируса, вернутся к обычной жизни быстрее, «чем другие районы» страны. Президент сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга в Белом доме, посвященного развитию кризиса с COVID-19.

Президент поблагодарил американцев, откликнувшихся на недавний призыв Белого дома соблюдать правила социального дистанцирования и минимизировать риски заражения коронавирусом для окружающих.

«Идя на жертвы, необходимые для более активного преодоления этой ужасной угрозы, мы обязались придерживаться социального дистанцирования… Мы делаем это прямо сейчас. Чем больше жизней мы сможем спасти, тем скорее мы сможем в конечном итоге вернуть людей на работу, обратно в школу и вернуться к нормальной жизни. И большие районы нашей страны, вероятно, смогут вернуться [к нормальному режиму существования] гораздо раньше, чем другие регионы. Мы, очевидно, тоже об этом думаем. Люди спрашивают, является ли это альтернативой. Я отвечаю: абсолютно. Это – альтернатива», – подчеркнул президент.

Трамп сообщил, что он утвердил объявление режима крупного стихийного бедствия для штатов Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Айова, Техас и Флорида.

Он добавил, что рабочая группа Белого дома находится в постоянном и тесном контакте с органами власти всех уровней, включая власти штата Нью-Йорк, в котором, на данный момент, складывается наиболее сложная обстановка в связи с резким ростом числа заразившихся людей.

«Их впереди ждет целый ряд очень тяжелых недель», – подчеркнул Трамп, похвалив «очень хорошую работу», проделанную губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо. Президент рассказал, что за последние сутки он уже дважды общался с Куомо, обсуждая с ним ситуацию в штате.