Обращение Владимира Путина к населению

26.03.2020, 2:44, Разное

Главное

В начале речи глава государства отметил, что мировая экономика оказалась под ударом, и ее спад прогнозируется.

По словам президента, распространение коронавируса на территории РФ «удается пока сдерживать», но инфекция находится рядом с границами государства.

Путин объявил о переносе голосования по Констиутции, назначенного на 22 апреля.

«Голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — заявил он.

Конкретной даты Путин не назвал, отметив, что решение будет принято с опорой на рекомендации специалистов и текущую ситуацию.

Также президент объявил, что граждане не будут работать с 28 марта по 5 апреля. При этом структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти продолжат свою работу. Президент подчеркнул, что длинные выходные нужны для того, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Помимо этого, Путин объявил о социально-экономических мерах:

Соцпособия и льготы в ближайшие полгода продлят автоматически. Ветераны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы в апреле, раньше обычного. Сумма выплат — 75 и 50 тыс. рублей соответственно;

Семьи с детьми, которым положен маткапитал, будут выплачивать по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев на каждого ребенка до трех лет ежемесячно;

Выплаты на детей от 3 до 7 лет, положенные по законодательству, произведут на месяц раньше планируемого — в июне. Губернаторы регионов обязаны ускорить передачу информации в налоговые органы;

Для тех, кто оказался на больничном, установят новую норму выплаты, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Это нововведение будет действовать как минимум в течение года, позже власти будут решать по ситуации, менять ли что-то;

Увеличат пособие по безработице — сейчас максимальная выплата составляет 8 тысяч рублей, ее поднимут до минимального размера оплаты труда (12 130 рублей);

Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. «Если человек попал в сложную ситуацию, у него должно быть право приостановить выплату», — отметил президент. Если же у человека нет возможности погасить кредит и впоследствии, то процедура банкротства, по словам Путина, должна быть необременительной;

Предприятиям малого и среднего бизнеса, оказавшимся в сложной ситуации, предоставят отсрочку по всем налоговым выплатам, кроме НДС;

Микропредприятиям, помимо этого, дадут отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

Малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку и по банковским долгам на 6 месяцев;

Вводится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве к предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, и взыскании долгов и штрафов с них. Мониторить происходящее должно будет правительство;

ФНС уже приостановила блокировки счетов малого и среднего бизнеса до 1.05.2020;

Вводятся меры поддержки доходов жителей на малых и средних предприятиях. Там, где зарплата сотрудников превышает МРОТ, в два раза снизят сумму страховых взносов: с 30% до 15%. Если же зарплата равна МРОТ или ниже, то взнос останется на прежнем уровне. Путин отметил, что эта мера принимается в долгосрочной перспективе, чтобы у работодателей был стимул повышать зарплаты сотрудникам.

Отдельно президент выделил еще две меры:

Налог на вывод дивидендов в офшоры на уровне 15% (сейчас — 2%). Путин отметил, что это потребует корректировки договоренностей с иностранными партнерами. Если они не согласятся на новые условия, президент заявил, что РФ выйдет из соглашений в одностороннем порядке;

Налог 13% для граждан, чьи инвестиции составляют более 1 млн рублей. Путин отметил, что налог будет распространяться только на проценты с таких вложений и коснется лишь 1% вкладчиков.

Тем временем

В Совфеде поддержали законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил карантина, внесенный ранее в Госудму Вячеславом Володиным и Павлом Крашенинниковым.

В проекте предлагается наказывать нарушителей условий карантина лишением свободы на срок до семи лет, если в результате передачи болезни погибли два и более человека.

Незадолго до выступления президента власти Москвы уже сообщили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса:

отмена льготного проезда в общественном транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет;

закрытие библиотек, культурных центров, клубов, кинотеатров и других культурно-досуговых учреждений;

ограничение работы центров госуслуг «Мои документы»;

ограничение работы стоматологий;

запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.

По поручению Путина в Вооруженных силах РФ проводится проверка готовности медотрядов и резервов Генштаба, спецтранспорта, а также состава ВКС, РВСН, РХБЗ и инженерных войск.

ВИДЕО