Новый гиперкар Lamborghini выявили на тестах
26.03.2020, 2:10, Новости дня
Итальянская компания Lamborghini снова продемонстрировала снимки нового гиперкара, который является результатом совместной работы Squadra Corse с Centro Stile.
Известно, что трековые заезды новинки осуществляются на трассе в Италии, однако мероприятия прошли за две недели до активной стадии эпидемии коронавируса. Пока автомобиль предложен под названием Lamborghini V12, однако в финальном исполнении автомобиль может поступить под именем Aventador SVR. Известно, что здесь применили 6-ступенчатую коробку передач.
Новинка получила усовершенствованные аэродинамические параметры, а также продвинутые бампера и улучшенные воздухозаборники. Кроме того, новинка отличается продвинутыми опциями безопасности, отсутствующими у предшественников.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет