 

Новый гиперкар Lamborghini выявили на тестах

26.03.2020, 2:10, Новости дня

Итальянская компания Lamborghini снова продемонстрировала снимки нового гиперкара, который является результатом совместной работы Squadra Corse с Centro Stile.

Известно, что трековые заезды новинки осуществляются на трассе в Италии, однако мероприятия прошли за две недели до активной стадии эпидемии коронавируса. Пока автомобиль предложен под названием Lamborghini V12, однако в финальном исполнении автомобиль может поступить под именем Aventador SVR.  Известно, что здесь применили 6-ступенчатую коробку передач.

Новинка получила усовершенствованные аэродинамические параметры, а также продвинутые бампера и улучшенные воздухозаборники. Кроме того, новинка отличается продвинутыми опциями безопасности, отсутствующими у предшественников.



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