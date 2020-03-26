Спорткар McLaren Elva получит специальную версию в честь модели M6A

26.03.2020, 2:10, Новости дня

Новая спортивная модель McLaren Elva получит очередную спецверсию, которая посвящена гоночной модификации M6A.

В частности, разработкой данного автомобиля занимались опытные специалисты подразделения MSO. Известно, что также, что за основу взяли модель 1967 года, однако также новинка получила актуальные характеристики и дизайн. Кузов получил яркий оранжевый оттенок, а также дополнительную полосу с нанесенной цифрой «4». Приборная панель и центральная консоль радикально отличаются от оригинала.

Кроме того, под капотом спортивного экземпляра установлен 4-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигла 804 л.с. Напомним, оригинальном исполнении 60-х годов спорткар выдавал лишь 525 л.с. благодаря установленному 5,9-литровому бензиновому двигателю.