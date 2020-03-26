Ученые выяснили, есть ли запах у стресса
26.03.2020, 2:10, Новости дня
Ученые установили, что во время стресса от человека может исходить специфический запах.
Специалисты из Японии провели несколько экспериментов, в которых приняли участие 500 добровольцев. Во время научной работы испытуемые выполняли задания, некоторые из них были повышенной сложности. Выполнение сложных задач было направлено на появление стрессовой реакции у добровольцев. На время эксперимента на добровольцах были установлены датчики, которые фиксировали исходящий от них запах.
Выяснилось, что во время стрессовой ситуации человек может пахнуть специфически, его запах похож на чесночный или луковый.
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