Ученые выяснили, есть ли запах у стресса

26.03.2020, 2:10, Новости дня

Ученые установили, что во время стресса от человека может исходить специфический запах.

Специалисты из Японии провели несколько экспериментов, в которых приняли участие 500 добровольцев. Во время научной работы испытуемые выполняли задания, некоторые из них были повышенной сложности. Выполнение сложных задач было направлено на появление стрессовой реакции у добровольцев. На время эксперимента на добровольцах были установлены датчики, которые фиксировали исходящий от них запах.

Выяснилось, что во время стрессовой ситуации человек может пахнуть специфически, его запах похож на чесночный или луковый.