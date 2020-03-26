Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

26.03.2020, 2:08, Новости дня

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/

В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

В составе колонны в Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих веществ, специальное оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам. После уточнения задач российские военные специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшую субботу в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность об оказании Россией помощи итальянской стороне в борьбе с распространением коронавируса. В период с 22по 25 марта в Италию прибыли 15 транспортных самолетов ВКС России, доставивших в республику около 100 российских военных вирусологов и специалистов Министерства обороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.