Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

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26.03.2020, 1:53, Новости дня

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 1,04% – до 30,05 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз баррель нефти Brent стоил выше 30 долларов 20 марта 2020 года, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть WTI в ходе торгов выросла на 0,24%, достигнув отметки в 24,55 доллара за баррель.

Накануне американским СМИ стало известно о намерении администрации США надавить на Саудовскую Аравию из-за планов Эр-Рияда увеличить добычу нефти. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп попросил Эр-Рияд не вредить США обрушением цен на нефть.

В понедельник министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Реализация этой идеи якобы поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать укреплению связей Эр-Рияда с Москвой.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, который влияет на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.



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