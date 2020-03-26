Студентов российских вузов решили отправить на каникулы

26.03.2020, 1:48, Новости дня

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился в целях профилактики коронавируса отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», – приводит текст приказа ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В среду президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.