 

Студентов российских вузов решили отправить на каникулы

26.03.2020, 1:48, Новости дня

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился в целях профилактики коронавируса отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», – приводит текст приказа ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем.

В среду президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Украина попала в топ самых несчастливых стран

25.03 / В СМИ кричат о хантавирусе, но это не новая инфекция

06.03 / Шмыгаль: Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев

03.02 / Вакцину против коронавируса 2019-nCoV создали через три часа после публикации его генома

03.03 / Audi представила новую A3 в усеченном виде

05.03 / Главврачей двух больниц уволили после смерти многодетной омички

18.03 / Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде

13.02 / St. Petersburg Ladies Trophy. Кудерметова проиграла Бертенс

04.03 / Запад может обеспокоиться из-за последнего энергетического проекта Ирана

20.02 / В мире: Зачем РФ нужна Ливия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска