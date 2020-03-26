Журналисты Bihus.info заявили, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для VIP-пациентов. Кличко отрицает

26.03.2020, 1:40, Новости дня

В связи с распространением коронавируса департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения “особых пациентов”. Об этом 25 марта заявили журналисты проекта Bihus.info со ссылкой на копию документа.

Журналисты отмечают, что в приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути, это все чиновники высокого уровня страны.

Департамент определил 17 учреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, среди них Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Среди главных требований – отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затемненными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них, пишет Bihus.info.

Кроме того, этим больницам приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Департамент также прописал специальные требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека – врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее пяти лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из “наиболее квалифицированных медицинских работников”, отмечают журналисты.

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определен как “лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана”. Государственная охрана, по закону, предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности – президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного Суда, министру иностранных дел и тому подобное.

В то же время журналисты отмечают, что в круг “особых” больных персональными распоряжениями может попасть более широкий круг людей.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram, что информация о VIP-палатах не соответствует действительности.

“Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали. Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства – президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады – на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства”, – написал он.

Кличко добавил, что Александровская больница является базовой, в нее привозят практически всех столичных пациентов с подозрением на коронавирус.

В Украине по состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 145, в частности в Киеве заразилось 34 человека. Пятеро человек в Украине умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 25 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 458 927, из них более 20 807 умерли, 113 687 выздоровели.

Все об эпидемии коронавируса в Украине. Обновляется