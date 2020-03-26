Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат

26.03.2020, 1:40, Новости дня

Второй тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель также показал отрицательный результат. Об этом 23 марта заявил спикер правительства Германии Штефан Зайберт, сообщает “Німецька хвиля”.

Он добавил, что Меркель пока будет работать из дома. В начале следующей недели она сделает еще один тест на COVID-19.

23 марта Зайберт сообщал, что первый тест канцлера на коронавирус показал отрицательный результат. Он отмечал, что Меркель чувствует себя хорошо.

22 марта стало известно, что у врача, с которым контактировала Меркель, нашли коронавирус. Канцлер самоизолировалась.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 25 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 458 927, из них более 20 807 умерли, 113 687 выздоровели.