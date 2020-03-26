Шмыгаль о закрытии границ: Кабмин будет соблюдать Конституцию, чтобы не допустить нарушения прав украинцев

26.03.2020, 1:40, Новости дня

Министерству инфраструктуры Украины, Министерству юстиции Украины, министерствам внутренних дел и иностранных дел, а также представителям Кабинета Министров Украины 25 марта поручено разработать план ограничений пассажирских перевозок через границу.

Об этом 25 марта в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции. Подчеркиваю, что Кабинет Министров в этом решении будет соблюдать Конституцию Украины, чтобы не допустить нарушения прав наших граждан”, – написал глава правительства.

Он подчеркнул, что каждый украинец имеет право вернуться домой.

“Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание”, – подчеркнул Шмыгаль.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры ввели до 3 апреля, затем продлили до 24 апреля.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. В течение дня местные власти ряда регионов заявили о новых случаях заболевания. Издание “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией. По последней информацией, инфицированных в Украине 145 человек, умерших – уже пять.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 460 тыс., из них 20 857 умерли, почти 114 тыс. выздоровели.