Как победить коронавирус: врачи продолжают испытания существующих препаратов для лечения COVID-19

26.03.2020, 1:35, Новости дня

В связи с тем, что число жертв COVID-19 в мире превысило на этой неделе 20 тысяч человек, врачи ускоренными темпами разрабатывают методы лечения опасного заболевания, фокусируясь, в первую очередь, на адаптации уже существующих препаратов, предназначенных для борьбы с другими болезнями.

«Мы считаем, что кратчайший путь к лечению – изменение уже существующих препаратов с учетом наших знаний о механизмах их действия», – говорит доктор Хана Аксельрод, доцент кафедры инфекционных заболеваний на факультете медицины и здравоохранения Университета имени Джорджа Вашингтона.

Новый штамм коронавируса вызывает у людей COVID-19 – респираторное заболевание, которое может оказаться смертельным для приблизительно 2% населения, в особенности для пожилых людей и пациентов, страдающих диабетом и гипертонией.

COVID-19 связан с другими смертельными вирусами, вызывающими респираторные заболевания – в частности, с SARS (атипичной пневмонией, известной также как тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточным респираторным синдромом).

Эксперты-эпидемиологи уверены в возможности разработки вакцины для предотвращения коронавирусных инфекций, однако испытания безопасной и эффективной вакцины, а также налаживание ее массового производства могут занять как минимум год.

Научно проверенных методов терапии для пациентов, заразившихся коронавирусом, пока не существует, однако врачи сейчас активно тестируют уже существующие препараты, которые, возможно, смогут помочь в лечении опасной болезни. Все тестируемые лекарства можно разделить на три категории: одни из них нейтрализуют вирус, другие помогают облегчать наиболее опасные симптомы, а третьи активизируют иммунную систему пациентов для борьбы с инфекцией.

Нейтрализуя вирус

Давно разработанные лекарства от малярии – хлорохин и гидроксихлорохин –изучаются в ряде стран на предмет возможной профилактики коронавирусной инфекции или для уничтожения вируса на ранних стадиях. Президент Дональд Трамп назвал комбинацию этих лекарств с антибиотиком азитромицином «революционной», однако ученые пока предупреждают, что для проверки результатов необходимы дополнительные исследования.

Как работают хлорохин и гидроксихлорохин?

«Идея заключается в том, что этот препарат препятствует проникновению вируса в клетки организма и делает их менее восприимчивыми к вирусу. Если вирус не заражает клетку, он не будет столь же эффективен при размножении и создании большего количества своих копий, и так далее», – говорит доктор Аксельрод.

Этот лекарственный коктейль, обычно применяемый при лечении малярии, прошел тестирование в небольших группах людей во Франции и Китае и показал неоднозначные результаты. В настоящее время ученые ведут более масштабные исследования этих лекарств.

Даже если хлорохин и гидроксихлорохин окажутся эффективными против коронавируса, у этих препаратов есть серьезные побочные эффекты, включая возможную аритмию сердца. Кроме того, лекарство может быть токсичным в случае слишком высокой дозировки.

«Мы также знаем, что уже есть случаи, когда люди думали, что смогут уберечься от COVID-19, и принимали этот препарат, что приводило к отравлениям и трагическому исходу», – говорит Аксельрод.

Препарат ремдесевир производится американской компанией Gilead

Другой препарат под названием ремдесивир, который оказался неэффективным для лечения пациентов, заразившихся смертельным вирусом Эбола, показал многообещающие результаты при лечении пациентов с COVID-19. Как и лекарство от малярии, ремдесивир также препятствует проникновению коронавируса в клетку-хозяина и его дальнейшему размножению. Сейчас проводится дополнительная проверка действия этого препарата.

Облегчая симптомы

Вирус COVID-19 прикрепляется к легким, часто вызывая при этом сильное воспаление, застойные явления, проблемы с дыханием, пневмонию и дыхательную недостаточность.

Препарат от ревматоидного артрита под названием кевзара входит в число лекарств, тестируемых для лечения симптомов коронавируса. Этот препарат активизирует собственную иммунную систему организма.

Как работает кевзара?

«Это лекарство блокирует каскад воспалительных реакций, включаемый организмом в ответ на вторжение инфекции. Теоретически, этот препарат должен блокировать каскад, и это происходит уже после заражения и развития инфекции. Возможно, что с его помощью удастся уменьшить воздействие вируса и серьезность симптомов, блокируя эту часть иммунной реакции», – рассказывает Аксельрод.

Хотя кевзара и другие противовоспалительные препараты могут помочь облегчить застойные явления и проблемы с дыханием, вызванные коронавирусом, у врачей существуют опасения, что эти лекарства также могут негативно повлиять на способность иммунной системы бороться с инфекцией.

Хлорохин и гидроксихлорохин также обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить застойные явления, вызываемые коронавирусом.

Повышая иммунитет

Федеральное управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на этой неделе одобрило терапию реконвалесцентной плазмой для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Антитела извлекаются из плазмы крови полностью выздоровевших или идущих на поправку пациентов, перенесших коронавирус, и вводятся больным пациентам.

«Это низкотехнологичное решение, применявшееся… во времена до изобретения антибиотиков»,– рассказывает Шмуэль Шохам, доктор медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса. Он входит в состав команды врачей, занимающихся тестированием воздействия реконвалесцентной плазмы в отношении различных видов гриппа.

Доктор Шохам говорит, что переливание плазмы от поправившихся пациентов больным людям может иметь смысл, однако на более поздних стадиях инфекции эта терапия оказалась неэффективной. Вместо этого, по его словам, с научной точки зрения больший смысл имеет использование этого процесса для профилактики и лечения коронавируса на ранних стадиях заболевания.

Неудачей завершилось и недавнее тестирование терапии при помощи лекарства, применяемого для лечения вируса иммунодефицита человека – препарат в итоге оказался неэффективным.

По данным биологического научного сайта bioRxiv, врачи и ученые уже идентифицировали около 70 существующих лекарств, которые теоретически могут предотвращать или лечить COVID-19.

Эксперты по инфекционным болезням неохотно говорят о сроках, в которые можно будет завершить процесс тестирования и лицензирования препаратов для лечения и профилактики коронавируса. По их словам, на испытания и производство таких лекарств в необходимых объемах потребуются, по крайней мере, «многие месяцы».