Мнение: Коронавирусные ужесточения

26.03.2020, 1:31, Разное

Анонсированы масштабные закручивания гаек в ближайшее время из-за коронавирусной инфекции.

1. Будет ужесточено наказание за распространение фейков и дезинформации связанных с коронавирусом.

2. Будет ужесточено наказание за сокрытие информации (по следам истории с деятелем, который завез инфекцию из Франции в Крым через Украину), которая может повлечь за собой распространение инфекции.

3. Также будет ужесточено наказание за нарушение карантина (по следам истории с Ставропольской дамой, которая завезла инфекцию из Испании), которое повлекло за собой угрозу здоровью и жизни людей.

Кроме того, анонсированы:

1. Ограничения на работу крупных торговых центров. Владельцы ТЦ уже вопят, что возникает риск их фактического дефолта и клянчат у государства деньги.

2. Ряд внутренних железнодорожных маршрутов, на которые не будет спроса, будут приостановлены.

3. Будут приняты неотложные меры по устранению дефицита медицинских масок и антисептиков (факт дефицита признала Матвиенко)

4. Обращение Путина к народу пройдет в 15 часов – скорее всего будет объявлено как о серьезности угрозы, так и о мерах, которые будут предприниматься для купирования негативных сценариев – вчера врач в Коммунарке заявил Путину, что либо у нас будет корейский сценарий, либо итальянский.

5. Судя по медийному полю, голосование 22 апреля перенесут на более поздний срок. Под вопросом и Парад Победы на 9 мая.