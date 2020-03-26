Специалисты разработали новую белковую систему искусственного фотосинтеза

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26.03.2020, 0:55, Новости дня

Группа ученых создала новую фотосинтетическую белковую систему, которая позволит увеличить эффективность перехода солнечной энергии в электричество.

Для создания системы специалисты соединили два типа белка. Один был взят из организмов, которые поглощают солнечную энергию благодаря хлорофиллу и выделяют кислород, а другой – из организмов, в которых используется бактериохлорофилл.

Соединение этих двух белков помогло ученым создать одну систему, которая способна повысить эффективность процесса поглощения солнечной энергии. По мнению экспертов, для повышения производительности эта система может быть совмещена с искусственными электродами.



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