Гостья московского хостела посадила на вынужденный карантин всех постояльцев

26.03.2020, 0:54, Новости дня

Сотни постояльцев московского хостела оказались на карантине — из-за того, что одна из гостей попала в больницу с подозрением на коронавирус. Проживающие в гостинице утверждают, что теперь их пребывание там больше похоже на заточение. И сами себя называют узниками, у которых даже нет горячего питания.

Хостел на Авиамоторной. Первый этаж жилого дома. Это его постояльцы бросили клич в соцсетях — якобы помещения опечатаны, продукты на исходе. Выживают, как могут.

В хостел пыталась заехать девушка, недавно прилетевшая из Дубаи. Проверили температуру — повышенная, отправили в больницу с подозрением на коронавирус. Все постояльцы подписали бумаги о том, что добровольно уходят на самоизоляцию. Вот только соседи утверждают — обещание не выполняют.

Для новых постояльцев двери закрылись 20 марта. По указанию Роспотребнадзора. Все помещения обработаны, и продезинфицированы. В хостеле сейчас постоянно проживают около 30 человек. Силой их никто не держит, подчеркнули в администрации гостиницы. И плату за время изоляции — а это две недели — брать тоже не будут.

Продукты у постояльцев есть — холодильники забиты. Но все, что необходимо дополнительно, может купить и доставить администратор. Да и, как подтверждают жильцы дома, готовят явно регулярно, и мусор выносят тоже.

Администрация хостела настоятельно просит своих постояльцев побыть на самоизоляции до 4 апреля. Для собственного спокойствия, и спокойствия соседей по дому. Хотя подозрение на короновирус у госпитализированной девушки и не подтвердилось. У нее обычная простуда.