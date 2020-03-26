В РФ пройдет общенациональный музыкальный флешмоб «Запоем»
26.03.2020, 0:53, Новости дня
В четверг, 26 марта, в РФ стартует общенациональный музыкальный флешмоб «Запоем», организованный в знак благодарности врачам, спасающим людей от коронавируса.
«Начнут акцию, посвященную отважным врачам (ну а кто с коронавирусом борется), жители московской Трехгорки. Люди выйдут на балконы, будут активно хлопать и, наверное, даже запишут это все на телефон. А потом запостят это все с тегами – #мывместе и #спасибоврачам», – информирует Telegram-канал Mash.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем.
В среду президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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