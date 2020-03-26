Политика: Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

26.03.2020, 0:48, Новости дня

Для борьбы с угрозой коронавируса россиянам надо проявить ответственность и дисциплину. Об Владимир Путин сказал в своем обращении к гражданам страны. Государство уже разработало меры защиты тех, кто может пострадать от вызванного вирусом кризиса в мировой экономике. Но наиболее эффективно ответить на новый вызов, по мнению президента, стране поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества.

В среду Владимир Путин обратился к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса. Президент начал речь с политической повестки, оказавшейся в эти дни тесно связанной со здоровьем: голосование по поправкам к Конституции, которое было запланировано на 22 апреля, необходимо отложить.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», – цитирует его сайт Кремля. Новая дата будет объявлена отдельным указом.

Президент напомнил о том, как серьезно он относится к теме обновления Основного закона. «Буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», – подчеркнул президент. Однако, добавил он, абсолютными приоритетами являются здоровье, жизнь и безопасность людей. «Мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», – констатировал президент.

Из слов президента следовало, что сейчас действия власти будут направлены на решение главной задачи – необходимо предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Некоторые из таких мер Путин назвал в своем обращении.

Так, следующая неделя станет для россиян нерабочей, но с сохранением зарплаты. «Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», – отметил глава государства. При этом больницы и поликлиники, аптеки, банки и органы власти всех уровней продолжат работать. То же касается и транспорта. При этом президент попросил россиян не полагаться на «авось», и провести долгие выходные дома. Путин подчеркнул:

«Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого.

И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим». «Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать.

Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», –

призвал российский лидер.

Пенсионеры, дети и малоимущие – под защитой

Глава государства перечислил меры, призванные предотвратить негативные последствия от мировой эпидемии для нашей экономики, для благосостояния россиян. Особенно подробно Путин остановился на мерах социальной поддержки самых уязвимых категорий. Так, социальные пособия и льготы (например, по ЖКХ) автоматически продляются на ближайшие полгода «без предоставления каких-либо справок и хождения по инстанциям». Уже в апреле ветераны и труженики тыла получат по 75 тысяч и 50 тысяч рублей, которые им должны были выплатить в мае, по случаю 75-летия Победы.

В ближайшие три месяца, начиная с апреля, все семьи, у которых есть право на материнский капитал, получат дополнительно по 5 тысяч рублей, на каждого ребенка до трех лет. Правительству поручено ускорить принятие решений по аналогичным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет.

Для тех, чей доход упал более чем на 30 процентов, президент призвал ввести кредитные каникулы – то есть отсрочку по ипотеке и потребительским кредитам. Пособие по безработице будет увеличено с 8 тысяч до 12 тыс. рублей – до уровня МРОТ.

Малый бизнес получит помощь «вдолгую»

Президент поручил Центробанку предусмотреть продление кредитов для индивидуальных предпринимателей в тех отраслях, которые могут пострадать от коронавируса. Должен быть введен мораторий на полгода для банкротства предприятий в сложной ситуации. Малому и среднему бизнесу будет положена отсрочка по всем налогам, кроме НДС. А микропредприям предоставят еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

«Очень рады, что президент вынес близкую нам проблематику в отдельный блок своего обращения», – сказал газете ВЗГЛЯД президент объединения малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Как огромный шаг президента навстречу малому бизнесу можно расценивать снижение процентной ставки по страховым взносам до 15%. Причем глава государства сказал, что эта мера, что называется, вдолгую», – подчеркнул он. Ранее, отметим, упомянутая ставка достигала 30%.

Калинин рассказал, что «Опора России» намерена теперь «работать и с правительством и с Центробанком, чтобы все предложения президента были максимально быстро оформлены в виде соответствующих документов».

«Решение Путина о снижении процентной ставки по страховым взносам – это не только огромный шаг навстречу малому бизнесу, но и защита прав всех наших граждан», – добавил Калинин. О том, что это решение – в первую очередь социальная гарантия для десятков миллионов россиян, работающих в малом бизнесе, газете ВЗГЛЯД сказал и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.

«Если кризис будет развиваться, а исходить надо из плохого сценария, именно у малых и средних компаний будут наибольшие проблемы. Речь идет про туризм, рестораны, небольшие транспортные компании и магазины, – подчеркнул Фадеев. – Бизнесу очень важна налоговая и кредитная отсрочка, причем не на месяц, а до конца года. Для граждан важны и кредитные каникулы, многие люди могут потерять текущий доход».

Национализация элиты ускорится

Понижая налоги для одних россиян, власть решила повысить их для других. Предлагается обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Путин напомнил, что «сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем… облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%». «Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо», – добавил президент.

Москва даже готова в одностороннем порядке выйти из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с нашими мерами. «И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», – пригрозил Путин.

«Эту несправедливость давно пора устранить», – заметил по поводу офшорной «вольницы» замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Повышение налога на вывоз капиталов логично согласуется с мерами по поддержке самых незащищенных:

помогая уязвимой части общества, президент решил усилить налоговую нагрузку на сверхбогатых россиян, выводящих миллионы из страны.

Такая жесткая мера принимается в рамках курса на национализацию нашей элиты — ее принуждают оставлять деньги в России, полагают эксперты. По их мнению, озвученные Путиным меры полностью соответствуют принципам, закрепленным поправках в Конституцию, голосование по которым хотя и отложено, все равно обязательно состоится после улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

«В целом можно сказать, что все конкретные меры по борьбе с угрозой распространения вируса, которые предложил президент, связаны с предстоящими корректировками в Основной закон страны», – отметил руководитель «Опоры России» Калинин. Как известно, социальный блок поправок включает в себя и индексацию пенсий и пособий, и адресную соцподдержку, и обязанность государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание.

Подобное же мнение в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал и политолог Алексей Мартынов. «Обращение прямо рифмуется и логично вытекает из духа конституционных поправок, на которых настаивал президент и которые теперь ждут одобрения со стороны граждан страны», – считает эксперт.

С другой стороны, своим обращением президент снял проблему вокруг даты голосования по поправкам, отметил в своем Telegram директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. При этом, по мнению эксперта, «элегантно подвешен вопрос о новой дате». «Никто не расслабляется, но и не перенапрягается. Руки развязаны для борьбы с коронавирусом. Ждем заключения медиков и вирусологов об отсутствии угрозы и потом решим когда голосовать – логично», – указал Чеснаков.

Ставка – на солидарность общества

По оценке Чеснакова, в целом речь президента была исполнена конкретики, выдержана в спокойной стилистике, и таким образом стала «продолжением демонстрации уверенности» власти.

«Предложения конкретные. Без лишнего пафоса, но с важными рекомендациями. Лидерский формат, морализаторство без нравоучений», –

резюмировал эксперт.

Глава государства принял меры, чтобы свести к минимуму риски, которые может нести распространение коронавируса, отметили эксперты. Предложив людям поддержку со стороны государства, президент обратился и к самому обществу, подчеркнул политолог Максим Григорьев. «Путин призвал россиян поддержать наших медиков, ученых, которые находятся на переднем крае борьбы с этим вирусом. Фактически Путин призвал наше общество к солидарности, – мы сейчас должны действовать все заодно, едиными усилиями», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Смысл президентского обращения сводится не только к заботе о гражданах, это призыв к объединению всех сил в борьбе с коронавирусом, согласился гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. В комментарии газете ВЗГЛЯД он выразил надежду: в условиях эпидемии российское общество станет более солидарным и более ответственным. «Каждый должен усилить заботу о своем здоровье, о здоровье своих близких», – подчеркнул Старовойтов.

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