За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек

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26.03.2020, 0:30, Новости дня

Более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлены на территории Соединенных Штатов за последние сутки, их общее количество превысило 61 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник, по сведениям университета, количество случаев заболевания в США превысило 50 тыс., около 830 человек умерли, выздоровели 354 человека, передает ТАСС.

В субботу США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. На втором месте, по данным университета, находится Италия с 74,3 тыс. случаев заболевания, а на первом месте Китай. На его территории зафиксированы 81,6 тыс. случаев инфицирования. Всего в мире, по данным университета, подтверждено около 454,3 тыс. случаев заболевания, 20,5 тыс. человек умерли, 113 тыс. выздоровели.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания.

Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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