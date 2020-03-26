Емец заявил, что количество жертв коронавируса в Украине может стать катастрофическим. Видео

26.03.2020, 0:20, Новости дня

В Украине по состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 145, пятеро из них умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 25 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 458 927, из них более 20 807 умерли, 113 687 выздоровели.

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Видео: Міністерство охорони здоров’я України / Facebook