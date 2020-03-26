 

Коронавирус SARS-CoV-2. В Украину вернулись почти 83 тыс. граждан – МИД

26.03.2020, 0:20, Новости дня

После вспышки коронавируса в мире в Украину по состоянию на 20.00 среды, 25 марта вернулись 82 804 граждан. Об этом проинформировало в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

По данным ведомства, на карантине за границей находятся 160 украинцев. Больше всего таких в Польше (106 человек) и Бразилии (16). Всего граждане Украины находятся на карантине в 15 странах.

Лечение от коронавируса в 10 странах получают 20 украинцев, больше всего – в Германии (пять) и Доминиканской Республике (четыре).

Число умерших за границей украинцев не изменилось, их трое, они женщины.

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Kolmapäev, 25. märts 2020

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры ввели до 3 апреля, затем продлили до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 460 тыс., из них 20 857 умерли, почти 114 тыс. выздоровели.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. В течение дня местные власти ряда регионов заявили о новых случаях заболевания. Издание “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией. По последней информацией, инфицированных в Украине 145 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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