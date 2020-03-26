Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации, Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве. Главное за день

26.03.2020, 0:20, Новости дня

Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации

В связи с угрозой распространения коронавируса правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.

Кроме того, Кабмин ужесточил ограничительные меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса. Теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на эту болезнь, а также людей, которые с ними контактировали, могут госпитализировать принудительно.

По состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 145, пятеро из них умерли, один выздоровел.

Коронавирус в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 458 927, из них более 20 807 умерли, 113 687 выздоровели.

В Италии по состоянию на вечер количество жертв коронавируса достигло 7503 человек, 683 человека умерли за последние сутки.

У принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирус. У 71-летнего наследника британского престола “легкие симптомы”.

Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве

Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Ему вручили сообщение о подозрении в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого.

Новый врио министра образования

Кабинет Министров назначил вместо Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки замминистра Любомиру Мандзий. Полюхович занимал эту должность около двух недель.

В Украину прибыла партия наличного доллара

В Нацбанке Украины заявили, что два дня подряд не выходят на валютный рынок для укрепления курса гривны. Сегодня в страну доставили партию наличных долларов, ее объем составил $130 млн. В регуляторе добавили, что ожидается доставка второй партии наличного доллара.