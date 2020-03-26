 

Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации, Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве. Главное за день

26.03.2020, 0:20, Новости дня

Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации  

В связи с угрозой распространения коронавируса правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.

Кроме того, Кабмин ужесточил ограничительные меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса. Теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на эту болезнь, а также людей, которые с ними контактировали, могут госпитализировать принудительно.

По состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 145, пятеро из них умерли, один выздоровел. 

Коронавирус в мире 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 458 927, из них более 20 807 умерли, 113 687 выздоровели.

В Италии по состоянию на вечер количество жертв коронавируса достигло 7503 человек, 683 человека умерли за последние сутки.

У принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирус. У 71-летнего наследника британского престола “легкие симптомы”.

Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве

Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Ему вручили сообщение о подозрении в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого.

Новый врио министра образования

Кабинет Министров назначил вместо Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки замминистра Любомиру Мандзий. Полюхович занимал эту должность около двух недель.

В Украину прибыла партия наличного доллара

В Нацбанке Украины заявили, что два дня подряд не выходят на валютный рынок для укрепления курса гривны. Сегодня в страну доставили партию наличных долларов, ее объем составил $130 млн. В регуляторе добавили, что ожидается доставка второй партии наличного доллара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria’s Secret

04.02 / Украина пообещала подать новые иски против России

06.02 / Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в январе на 1,8%

12.03 / Чемпионат Европы по футболу перенесут на 2021 год из-за коронавируса – СМИ

20.02 / Зеленский снова пообщался с секретарем Бориспольского горсовета, которого называл разбойником и чертом

18.02 / Спрос на евробонды “Газпрома” достиг $4 млрд

16.02 / Двоевластие и кровопролитие. Эксклюзив Александра Рогаткина из Ливии

11.02 / WE – Вашингтон призвал американцев помочь в борьбе с Россией и Китаем

16.02 / Послу России в Турции пригрозили “небоскребом из черепов” российских военных

26.02 / Путин удивился отсутствию в Конституции упоминания о поддержке культуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска