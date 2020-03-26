 

Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой

26.03.2020, 0:11, Разное

…у входа в редакцию «Эха Москвы».

Неизвестные напали на политика Алексея Навального за несколько минут до начала эфира на «Эхе Москвы». Его облили прокисшим молоком и посыпали мукой, сообщил политик в своем твиттере.

Политик торопился на программу «Условно Ваш», которую ведет Егор Жуков. «Ничего ужасного, довольно стандартно. Последнее время меня регулярно подкарауливает парочка сумасшедших людей. […] Сегодня они решили облить меня молоком», — прокомментировал ситуацию политик.

Навальный и раньше сталкивался с подобными инцидентами. Так, в 2017 году неизвестный напал на него, когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Злоумышленник облил политика зеленкой, после чего оппозиционера на скорой отвезли в больницу, в результате ему пришлось сделать операцию на глаза.

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Источник: Новая газета



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