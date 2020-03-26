 

Мнение: О налоге на бережливых и каникулах для бездельников

26.03.2020, 0:10, Разное

Сразу три подарка приготовил Владимир Путин для россиян. И озвучил их в ходе своего внепланового телеобращения к нации.

Нет, конечно, сюрпризов было больше. Но вот эти три – выделяются особо.

Первое. Всем, чья работа не так чтобы очень нужна обществу, не связана с критической инфраструктурой, здраво- и правоохранением, денежными расчётами и т.п. – предписано отдыхать неделю. За счёт работодателя, естественно.

Второе. Всем бережливым и состоятельным, у кого в банках больше 1 млн руб. на вкладах и счетах, уготован подоходный налог на проценты. Которые, к слову, совсем не ого-го в наше время. То есть, и для государства это пустяк, и для вкладчиков – обидно.

Третье. Иностранным держателям российских акций и облигаций – тоже налог. 15% на дивиденды, выводимые за рубеж. И на процентный доход, похоже, тоже.

Короче, средний класс – опять в дураках. Неужели вот такой ценой и победим #коронавирус?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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