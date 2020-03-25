Судьба Уимблдона решится на следующей неделе

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25.03.2020, 23:40, Новости дня

Решение о сроках проведения Уимблдонского теннисного турнира будет принято на следующей неделе. Турнир должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

Судьба Уимблдонского теннисного турнира решится на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Высока вероятность отмены или переноса соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ассоциация теннисистов профессионалов и Женская теннисная ассоциация уже приостановили все соревнования вплоть до 7 июня. Был перенесен на осень Открытый чемпионат Франции.



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