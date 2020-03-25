 

Парк “Зарядье” закрыт для посещений

25.03.2020, 23:40, Новости дня

Московский парк "Зарядье" в Москве закрыт для посетителей, об этом сообщил его директор Иван Демидов. "Друзья! Парк "Зарядье" закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи", — написал он в своем Instagram.

 

 

 

 

 

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Друзья! Парк "Зарядье" закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!

Публикация от Иван Демидов (@i._demidov) 25 Мар 2020 в 11:23 PDT

Как сообщалось, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе, которая объявлена по всей стране нерабочей, все столичные рестораны и кафе должны быть закрыты, прорабатывается и режим работы торговый комплексов и парков.



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