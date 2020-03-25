 

В Москве закрывают развлекательные центры и культурные учреждения

25.03.2020, 23:35, Новости дня

Новые меры, утверждённые московскими властями:

 

Закрываются городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа – культурные центры, клубы и т.п.

 

Закрываются кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

 

Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, других развлекательных и досуговых заведений.

 

Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

 

Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных и других досуговых мероприятий. 

В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

Магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.

 

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

 

Центры госуслуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

 

Бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен у студентов колледжей и вузов, а также у пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера – непопулярная, однако необходимо обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

 

Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавируса и, в конечном счете, позволят быстрее с ним справиться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Подразделение космического интернета Илона Маска планируют вывести на биржу

15.02 / СТВ – Лукашенко посоветовал белорусам есть местную еду, а не «бананы, ананасы и икру»

14.03 / Членам Совета Федерации запретили выезд за границу из-за угрозы коронавируса

08.03 / Из журналистики в бокс, из банкира в бариста. Эти женщины отказались от карьеры ради любимого дела

14.03 / Силуанов заявил о готовящихся предложениях для нивелирования эффектов от коронавируса

12.02 / Guardian – хорошо пропотел — в изоляции из-за коронавируса китайский спортсмен пробежал 50 км у себя дома

12.02 / США призывают к диалогу по избирательной реформе в Грузии

13.03 / В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне

18.03 / В мире: Черногория взяла в заложники тысячу россиян

16.02 / Стали известны подробности столкновения военных США с местными жителями в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска