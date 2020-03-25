 

В Сети продемонстрировали возможности камеры готовящегося к дебюту смартфона Honor 30S

25.03.2020, 23:30, Разное

В конце марта текущего года суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовится представить относящийся к среднему классу смартфона Honor 30S. Возможности камеры гаджета продемонстрировали в Сети незадолго до дебюта.
Снимок, сделанный камерой нового Honor 30S, в социальной сети Weibo обнародовал глава китайского суббренда. На фото запечатлены яркие бабочки с большим количеством чётко детализированных «мелочей». Судя по обозначению в нижнем левом углу фото, в новинке предусмотрена основная камера с четырьмя датчиками, технологией шумоподавления, высокой яркостью цветов и детализации мелких объектов, что удалось добиться благодаря сигнальному процессору ISP 5.0.

Производительность готовящемуся к дебюту Honor 30S обеспечит Kirin 820 5G, показавший в Geekbench результат выше, чем в прошлом топовый Kirin 980. В тестировании бенчмарком AnTuTu процессор также обошёл некоторых конкурентов, в том числе, Snapdragon 765 5G от Qualcomm.



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