Иностранцам запретили владеть землей в Крыму и Калининграде

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25.03.2020, 23:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

Ранее польские СМИ сообщили о готовности Запада признать Крым российским.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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