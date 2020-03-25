Иностранцам запретили владеть землей в Крыму и Калининграде
25.03.2020, 23:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
Ранее польские СМИ сообщили о готовности Запада признать Крым российским.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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