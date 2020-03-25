Археологи рассказали о том, как в Древнем Китае боролись с эпидемиями

25.03.2020, 23:09, Разное

Археологи рассказали о том, как в Древнем Китае боролись с эпидемиями. Упоминания о вспышках болезней 3000-летней давности нашли в текстах цзягувэнь.

Из иероглифических надписей на гадательных костях, которые считаются древнейшими китайскими текстами и образцами китайской письменности XIV-XI веков до н. э., т. е. второй половины эпохи Шан, исследователи расшифровали, что в борьбе с опасными инфекциями люди широко использовали сверхъестественные силы колдунов, а также метод жертвоприношения. Кроме этого, применялись и более рациональные способы лечения, одним из которых является обязательная изоляция инфицированного.

Специалисты отметили, что жители Древнего Китая были знакомы с карантинным режимом. Больные находились в населенных пунктах, которые были полностью закрыты для посещения. На территорию поселков пускали только лекарей.