 

Путин поручил проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 23:08, Новости дня

Вооруженные силы РФ с 25 марта по поручению президента Владимира Путина проводят проверку на готовность к борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что по решению президента в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка, которая продлится до 28 марта.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств», – добавили в военном ведомстве.

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что в пораженную коронавирусом Италию прибыл 15-й самолет с российским оборудованием для диагностики и станциями дезинфекции.



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