В ЭИСИ рассказали о применяемых в РФ мерах по противодействию коронавирусу

25.03.2020, 23:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал об актуальных региональных практиках, направленных на борьбу с распространением коронавируса, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности.

Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-канал, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Так, в Москве, Подмосковье и Псковской области приостановлено начисление штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ для местных жителей.

В Якутии, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской областей, в Москве и Подмосковье введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. В Ленинградской области проходит акция «Добрый сосед», в рамках которой жители региона помогают нуждающимся в покупке продуктов питания и лекарств. Также волонтеры отслеживают жителей, находящихся на изоляции или карантине, и помогают им на дому.

В Ульяновской области действуют ветеранские часы: в местах массового пребывания – магазинах, аптеках – выделяются временные промежутки (с 8.00 до 10.00), когда граждане из группы риска смогут посетить эти места максимально безопасно.

В Кемеровской области организованы выезды автолавок для продажи товаров первой необходимости и продуктов питания по социальным ценам.

Также в Якутии осуществляется передача части машин, обслуживающих правительство и парламент, медикам для борьбы с коронавирусом. В этом же регионе решили снизить ставки налога по УСН: доходы до 1%, доходы минус расходы до 5%. Кроме того, введены каникулы по оплате арендных платежей для тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество, а также помещения госпредприятий. Практикуется и снижение аренды до фактически понесенных коммунальных затрат.

В Москве введен следующий пакет мер антикризисной поддержки бизнеса: продление срока уплаты авансовых платежей, торгового сбора; организации, арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, которые приостановили свою деятельность, будут освобождены от платы за аренду; отсрочка внесения арендной платы; уменьшение на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена.

В Новогородской области Сбербанк РФ в сотрудничестве с губернатором Андреем Никитиным, при поддержке Министерства просвещения, на базе Школьной цифровой платформы запускает пилотную образовательную инициативу полного цикла дистанционного обучения для школьников 5-8 классов (1 волна). С 30 марта обучение на платформе начнется в Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях и в Республике Татарстан.

В рамках проекта «Тренируйся дома» (Чувашская Республика) ведущие тренеры республики по разным видам спорта снимают видеоролики с рекомендациями, как проводить тренировки в домашних условиях, а спортсмены демонстрируют свое умение и мастерство.

В Якутии для ответов на актуальные вопросы о коронавирусе запущен подкаст от властей региона «Простыми словами», в Вологодской области – прямой эфир в соцсетях «ПоОКаем в сети».

В Московской области губернатор Андрей Воробьев провел прямой эфир, посвященный вопросам дистанционного обучения школьников, ответил на вопросы о том, как долго продлится обучение на «удаленке», и планируется ли полный переход на онлайн-обучение после прохождения кризиса, рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в области.

Ранее стало известно, что в среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по телевидению в связи с эпидемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.