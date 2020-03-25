В НБУ сообщили, что второй день подряд не продают валюту для удержания курса гривны

25.03.2020, 23:06, Новости дня

Национальный банк Украины (НБУ) два дня не выходит на валютный рынок для стабилизации курса гривны. Об этом 25 марта проинформировали в Facebook регулятора.

“Итоги дня на валютном рынке. Сегодня снова есть неплохие новости. Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия – на уровнях, близких к 28 грн за доллар США”, – сказано в сообщении.

Ситуація на валютному ринку 🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Другий день поспіль Національний банк не проводить інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях близьких до 28 грн за долар США.Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками. Наразі очікуємо на другу партію готівкового долару. Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше. Наш бонус сьогодні – відео с заступником Голови НБУ Олегом Чурієм, який відповів на запитання наших читачів у Facebook. Якої політики Національний банк буде дотримуватися надалі на валютному ринку? Чи варто очікувати фінансування МВФ? Коли остаточно вирішиться проблема з дефіцитом доларової готівки? Детальні відповіді знайдете у відео. ❗ Зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні. #НБУ #коронавірус Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 25. märts 2020

25 марта официальный курс гривны пошел вверх: по отношению к доллару США повысился на 34 копейки (с 28,11 грн/$ до 27,77 грн/$), по отношению к евро – на 14 копеек (с 30,25 грн/€ до 30,11 грн/€).

На 26 марта стоимость доллара и евро выросла, по данным НБУ, до 27,96 грн и 30,27 грн соответственно.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения упал.

Регулятор считает, что основная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – паника.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Вечером в Центре общественного здоровья назвали цифру 136, но отметили, что информация уточняется.

Новые данные о коронавирусе в стране публикует также издание “ГОРДОН”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.