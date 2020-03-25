В Украину прибыла партия наличного доллара, его выкупили 11 банков – Нацбанк

25.03.2020, 23:06, Новости дня

В Украину доставили партию наличных долларов. Об этом 25 марта проинформировал в Facebook Национальный банк Украины (НБУ).

“Национальный банк наконец получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен банками”, – сказано в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что ожидается доставка второй партии наличного доллара.

“Мы продолжим проводить операции по обмену наличных на безналичную валюту, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро. Впрочем, также рекомендуем гражданам ограничивать операции с наличными и при необходимости проводить все операции онлайн и с помощью платежных карточек. Это современнее и безопаснее”, – отметили в НБУ.

25 марта регулятор уведомил, что два дня подряд не выходит на валютный рынок для укрепления курса гривны.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения упал.

Регулятор считает, что основная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – паника.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Вечером в Центре общественного здоровья назвали цифру 136, но отметили, что информация уточняется.

Новые данные о коронавирусе в стране публикует также издание “ГОРДОН”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.