Грузия: чрезвычайное положение и строгий карантин

25.03.2020, 23:05, Новости дня

В Грузии объявлено чрезвычайное положение с целью предотвращения быстрого распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Причем два района – Марнеульский и Болнисский, находятся в режиме строгого карантина по той причине, что эпидемиологи там и не смогли обнаружить источник заражения. Женщина из Марнеули, у которой инфекция коронавирусом подтвердилась, обратилась к специалистам на поздней стадии заболевания и в течение двух недель имела контакт с большим количеством людей. В результате планируется проверить на наличие коронавируса около 1700 человек, которые контактировали с ней.

«Чрезвычайному положению должны следовать все. Потому что следующие три-четыре недели будут более опасными, чем предыдущие три. Мы должны это знать. Случаи увеличатся, но главное постараться избежать скачкообразного роста новых случаев», — заявил 25 марта руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Примечательно, что несмотря на то, что чрезвычайное положение запрещает собрание более 10 человек, эта мера не касается медицинских учреждений, государственных учреждений, подразделений министерства обороны, пенитенциарных учреждений, а также осуществляемых строительных и инфраструктурных проектов.

Заявление Патриархии

Одновременно Патриархия Грузии 25 марта заявила, что не намерена прекращать богослужение или изменять обряд причастия с одного потира. В то же время, согласно Патриархии, на фоне распространения в стране коронавируса, по мере возможности, богослужение будет проходить во дворах церквей. Грузинская Православная Церковь (ГПЦ) призывает верующих соблюдать дистанцию в два метра, а тех, кто имеет проблемы со здоровьем, оставаться дома до полного выздоровления.

Также, как заявила Патриархия, священнослужители получили благословение распределить верующих по разным дням недели для присутствия на богослужении.

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» считает неоправданным то, что несмотря на объявленное чрезвычайное положение, грузинские власти не вмешиваются и допускают собрание людей в православных церквях.

«Если общественность и правительство, которое должно выражать его волю… посчитали необходимым ограничить собрание людей и физическое общение, так как это содержит высокий риск распространения заражения, это должно распространяться на всех», — заявил депутат Гига Бокерия, один из лидеров «Европейской Грузии».

Статистика

По состоянию на 25 марта, спустя почти месяц после определения первого случая в стране COVID-19, в Грузии были инфицированы 73 человека, причем десять из них уже выздоровели, а двоих лиц, имеющих австрийское гражданство, австрийские власти спецрейсом увезли на родину. Средний возраст грузинских пациентов 37 лет, при этом самому старшему инфицированному COVID-19 — 82 года, а самому младшему — 2. В настоящее время в карантине находятся 4055 лиц, а 252 под наблюдением — в стационарах.

Одновременно в соседней Армении 265 инфицированных коронавирусом и 16 выздоровевших, в Азербайджане — 87 случаев коронавируса, из них 10 пациентов выздоровели и 1 погиб, в России 658 подтвержденных случаев, с 29 вылечившихся и 1 фатальным исходом, в то время как в Турции 1872 инфицированных, из которых пока никто не выздоровел, и 44 погибли.

«Эффективная политика и результаты»

Британский аналитик Алекс Скривенер (Alex Scrivener) считает, что восточноевропейские страны, в том числе Грузия, изначально приняли более эффективные меры против распространения коронавируса по сравнению со странами Западной Европы, в результате чего они пока что сумели замедлить темпы распространения COVID-19 на своих территориях. Согласно его мнению, один из многих факторов, который определил эффективность политики «менее богатых» стран, это «коллективная память о кризисе».

«В Грузии, а также, к примеру, в Польше или в Греции, хорошо помнят, что такое кризисные периоды и как они отражаются на жизнях людей. В Азии и Африке еще свежи воспоминания о таких эпидемиях как SARS и Эбола. Но в процветающих западных государствах превалирует преувеличенное чувство безопасности, граждане этих стран привыкли считать, что кризисы происходят где-то далеко и не могут коснуться их», — отметил Скривенер в комментарии для «Голоса Америки».

Эксперт напомнил, что в Грузии, в которой туризм составляет важную часть экономики, закрыли границы, а также школы, детские сады и ВУЗы сразу же после первых зафиксированных случаев COVID-19, в то время как в западноевропейских странах аналогичные меры стали принимать только тогда, «когда ситуация стала выходить из-под контроля».

При этом даже при наличии эффективной политики по борьбе с распространением коронавируса, считает эксперт, отдельные факторы, такие как экономический и религиозный, могут обратить ситуацию вспять.

«Если грузинские власти не предоставят финансовую помощь лицам, потерявшим в результате карантинных условий работу, им придется, даже будучи больными, как-то зарабатывать, к примеру, водить такси. Опасность распространения инфекции представляют и религиозные ритуалы. Так что говорить о результатах, т. е. о том, что получилось или не получилось у Грузии лучше или хуже, чем у других, пока еще рано», — резюмировал Алекс Скривенер.