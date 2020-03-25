КЗЖ призвал российские власти прекратить цензуру новостей о коронавирусе

25.03.2020, 23:05, Новости дня

Международная неправительственная организация Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists – CPJ) призвала российские власти прекратить цензуру выпусков новостей, сообщающих о вспышке коронавируса в стране.

Ссылаясь на сотрудников двух российских медиа, в КСЖ заявили, что российский регулятор СМИ Роскомнадзор приказал удалить статьи с вебсайтов и соцсетей двум новостным организациям и пригрозил им штрафом.

КЗЖ также сообщил, что его представители беседовали с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Виталием Рувинским. По словам Рувинского, Роскомнадзор потребовал от него 20 марта снять интервью с критиком Кремля и политологом, сравнившим поведение российских властей в условиях пандемии коронавируса с неверными действиями советского руководства во время Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Распоряжение властей было представлено как часть «мер по предотвращению распространения ложной информации, связанной с коронавирусом», и радиостанция выполнила его.

Однако в распоряжении Роскомнадзора от 20 марта не указывалось, какая именно информация якобы была ложной.

В свою очередь, Татьяна Брайс, главный редактор новостного сайта «Говорит Магадан», сказала КЗЖ, что от нее потребовали удалить историю о смерти жителя северо-восточного сибирского региона, который, возможно, был инфицирован коронавирусом.

В настоящее время на медиа могут налагаться штрафы в размере до 500 000 рублей в соответствии с российским законом о мерах борьбы с «ложными новостями», подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2019 года.

«Российские власти должны прекратить подвергать цензуре «Говорит Магадан», «Эхо Москвы» и все другие СМИ, сообщающие о пандемии COVID-19, – подчеркнула Гулноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.– Роскомнадзор должен предоставить СМИ четкие и справедливые критерии для сообщений о вспышке и обеспечить, чтобы его нормативные акты не подвергали цензуре независимую журналистику».

Ранее 18 марта Роскомнадзор выпустил предупреждение о том, что будет принимать «самые жесткие меры» против распространения «недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности», вплоть до «полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий».

Затем, 23 марта, российские власти подняли ставки, угрожая тем, кто распространяет «ложные новости» о коронавирусе, уголовным преследованием.

По данным агентства «Интерфакс», в среду 25 марта в России было зафиксировано 658 больных коронавирусом. Только за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 163. Это рекордное суточное увеличение числа заразившихся в Российской Федерации.

По сообщению региональных российских медиа, число случаев заболевания пневмонией в январе 2020 г. выросло на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это может свидетельствовать, что официальная картина ситуации с коронавирусом в России далека от реальной.