 

Мнение: Порошенко объявили в розыск за организацию убийства “Моторолы”

25.03.2020, 22:59, Разное

Генеральная Прокуратура ДНР официально обвинила Порошенко в организации убийства "Моторолы".

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко

Следователи Управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко П.А. На территории Донецкой Народной Республики украинскими спецслужбами проведен ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений. Среди них – Михаил Толстых «Гиви», Арсен Павлов «Моторола» и другие. По фактам совершения террористических актов возбуждены уголовные дела, установлен ряд исполнителей из числа представителей украинских спецслужб. Некоторые из них задержаны и предстали перед судом в ожидании вынесения приговора.

Также, установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко. Известно, что Порошенко П.А. утвердил, приведенный в исполнение спецслужбами, план по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Следователями Управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР в феврале 2020 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Порошенко П.А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

http://www.gpdnr.su/news/1354-generalnaya-prokuratura-dnr-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-eks-prezidenta-ukrainy-petra-poroshenko.html – цинк

Теперь, формально, на Порошенко заведены уголовные дела и в ДНР и на Украиные.
Пока что шансы на его привлечение к ответственности не очень велики, его даже на Украине никак посадить не могут.
Но конечно официальные обвинения Порошенко в терроризме лишними не будут, тем более в данном случае они весьма точно отражают террористический характер режима Порошенко.

Источник: Colonel Cassad



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