Ужас удаленки

25.03.2020, 22:55, Разное

Как развлекаться и работать из дома и не сойти с ума: инструкция от автора с двадцатилетним стажем.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Воистину: живи да не зарекайся! Если бы полгода назад обитателям планеты — от Индии и Китая через Россию и Европу до Бразилии и Канады — сказали, что им скоро предстоит жить и работать, не выходя из дома, все бы смеху не обобрались.

Но сотни млн людей сидят сегодня круглосуточно дома, чутко прислушиваясь к рекомендациям национальных политиков. Самый мудрый совет дал вождь индийского народа Нарендра Моди, который порекомендовал гражданам стать в ближайшее воскресенье в пять часов вечера у окна и громко хлопать в ладоши в знак признательности медсестрам, машинистам и пожарным, которые не могут позволить себе роскоши сидеть дома на карантине.

В Америке традиционную кричалку «Наша страна лучшая в мире» дополнили обещанием раздать каждому гражданину по тысяче долларов. В Австралии гарантировали солидный запас ключевого стратегического сырья — туалетной бумаги.

Наше отечество тоже не отстает, борется с дефицитом муки и гречки.

Пошли навстречу людям коммерческие и образовательные организации: вебинарные площадки сняли ограничения на продолжительность бесплатных сессий; театры и стриминговые сервисы выложили бесплатные зрелища; онлайн-книготорговцы установили щедрые скидки на электронные тексты; университеты и школы завалили Сеть бесплатными курсами.

Короче говоря, все сидят дома и наслаждаются свалившимся на голову коммунизмом. В реальности, однако, верна лишь первая половина фразы — дома таки сидят. Насчет наслаждения — большие сомнения. По крайней мере, все мои знакомые, которые в обычной жизни привыкли социализироваться вне дома, сегодня испытывают стресс и усталость, пребывают в растерянности и смятении. Причем характерно, что стресс возникает по обоим «домашним» направлениям — и в отдыхе, и в работе.

К слову, и дома — в прямом смысле — сидят не все. Некоторые пользователи Instagram работают на удаленке из дома на колесах. Фото: instagram / @our_reallife

Моя бывшая одногруппница по альма-матер, ныне преподаватель МГУ, жалуется у себя в ФБ на нездоровое зазеркалье дистанционных форм обучения:

«Некая фирма обучает нас проводить занятия онлайн <…>

Бойкая девушка на языке, доступном не всем преподам, бойко объясняет, как создать посадочную страницу.

— Что такое посадочная страница? — спрашивают преподы в чатике.

— Лендинг-мероприятия, — отвечает в том же чатике техподдрежка».

Дистанционное обучение помимо объективных организационных сложностей, порожденных незнакомой рабочей средой, превышает все привычные нормы и по методической нагрузке на преподавателя: объем предлекционной подготовки, постлекционного сопровождения, интенсивность подачи материала одночасового вебинара сопоставима, по отзывам специалистов, разве что с двухчасовой лекцией, организованной в риаллайфе.

Мне как человеку, последний раз работавшему в условиях риаллайфа в 1998 году, стресс и фрустрация новоприбывших нашего дистанционного трудового полка знакомы не понаслышке. Так же хорошо я знаю о физической нагрузке и повышенных требованиях в деле организации вебинаров, поскольку последние пять лет провожу по два-три занятия онлайн еженедельно.

Личным опытом преодоления этих сложностей, приемами борьбы со стрессом и искусством получать неподдельное удовольствие от жизни онлайн я и хочу поделиться с читателями в сегодняшней своей реплике.

Тирания развлечений

Итак, в условиях домашней изоляции людям предстоит заниматься двумя вещами — развлекаться и работать.

Начнем с развлечений, потому что именно этот аспект создает иллюзию простоты. Работать, мол, сложно, а развлекаться легко. Вывод делается на том основании, что раньше после работы люди ежедневно возвращались туда же — к себе в дом — и вполне удачно развлекались.

А вот не скажите. Общего между тем, что было раньше, и как это выглядит теперь, нет ничего, кроме метража родной квартиры. Это все равно что сравнивать посещение аэропорта за два часа до вылета вашего рейса, и жизнь в аэропорту на постоянной основе.

Если вам приходилось застревать в каком-нибудь воздушном хабе на сутки-другие из-за нелетной погоды, вы знаете, какое это напряжение.

Фото: instagram / @erikabrier

Сегодня вы застряли у себя дома не на сутки, а на несколько недель. Может, и месяцев. И пусть персональный туалет и душ не введут вас в заблуждение: уровень стресса от многонедельного пребывания дома будет еще выше, чем от проживания в аэропорту. По банальной причине: стресс вызывается не бытовым дискомфортом, а осознанием оторванности от привычной жизни.

Одно дело прийти вечером с работы, поужинать, запустить на часок-другой фон из телевизионного бреда, а затем отрубиться в предвкушении завтрашнего дня с его по-газам-на-светофоре, гарцеванием по офису, упоительным общением с сослуживцами и друзьями, приятными сюрпризами новых встреч. Вот она, жизнь как приключение!

Совсем другое дело — пребывать один на один с душем, туалетом и телевизором 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А вместо живого общения довольствоваться скайпом и лайками в «ВКонтакте». На третий день всякий взвоет так, что волки позавидуют.

Тем не менее ситуация с развлечениями на дому не безвыходная. Если знать, чем можно и нужно заняться, домашняя ссылка окажется не только сносной, но и приятной.

Первое правило: не пытайтесь развлекаться так же, как вы развлекались раньше,

во время вечерних набегов домой после полноценного рабочего дня, проведенного во внешнем мире.

Иными словами, сейчас после работы нельзя повторять привычные паттерны: еда — телевизор — танчики — пиво — что там еще из скудного набора стандартных радостей. В противном случае через три дня все «любимые» занятия осатанеют до скрежета зубовного. Если же набор шаблонных действий затянется на неделю, почти гарантированно начнется депрессия — будете лежать целый день на кровати и буравить мутным взором потолок.

Развлечения при безвылазном пребывании дома обязательно должны постоянно обновляться и экстериоризироваться.

Под развлечениями я, разумеется, понимаю не столько Порнохаб, сколько новые источники знаний и информации.

Главное, что необходимо сделать в обязательном порядке, — отключить телевизор тем, у кого он еще включен. Судьба подарила нам уникальный шанс познакомиться с существованием новой информационной вселенной, которая от привычной отличается невиданным разнообразием мнений и яркостью красок, не воспользоваться этим шансом — преступление.

Возьмите себе за правило каждый день находить по одному новому источнику развлечения.

Как отучить кота мешать вам на удаленке — мы не знаем. Но расскажем о решении других проблем — читайте дальше. Фото: instagram / @ametist_caramelpride

В зависимости от потребностей таким источником может стать курс онлайн-обучения чему-то, о чем вы давно мечтали, но никогда не находили времени: от видеомонтажа до кройки и шитья.

Новый интересный видеоканал — например, на Youtube, хотя кроме него существует еще пару сотен альтернативных мультимедиа-площадок.

Или новая онлайн-игра. Новое СМИ. Новый иностранный язык, обучение которому с живым преподавателем можно организовать сегодня, не выходя из дома, примерно за час. Или… У вариантов и возможностей есть только один предел — ваша фантазия. Если фантазии не хватает, посоветуйтесь с друзьями.

Кстати, о друзьях.

Второе условие успешного развлечения в домашнем заточении, наряду с постоянным поиском новых источников информации, это, как вы помните, экстериоризация.

Экстериоризация всего, что вам удалось найти нового и увлекательного. Если эти открытия держать в себе, через неделю вам приестся уже не однообразие, а разнообразие. Необходимо постоянно делиться своими открытиями с друзьями и приятелями — старыми и новыми, обретенными уже в ссылке.

Общаться всегда желательно визуально. В первую очередь потому, что текстовый чат — это самый короткий путь к диссоциативному расстройству идентичности. Кстати, почти неизбежному, поскольку вне визуального контакта, выполняющего функцию контроля за аутентичностью, ваше реальное Я будет постоянно расщепляться на множество аватаров и виртуальных персонажей, которых вы непременно наплодите на форумах и чатах.

Визуальный контакт желательно постоянно поддерживать не в привычном (и опостылевшем) скайпе, а на нормальной площадке. Например, в Zoom, где вы можете не только видеть собеседника, но одновременно делиться с ним экраном, на котором продемонстрируете новые открытия и достижения.

Итак, постоянное обновление источников информации, получение новых знаний и визуальный контакт со своими друзьями и знакомыми — главные условия для успешного развлечения во время домашнего заточения.

В рабочем ритме

Теперь о работе на дому, так называемой удаленке. Здесь, к сожалению, дела обстоят печальнее. Удаленка реально ставит людей на грань выживания. Попробуем тем не менее разобраться.

Недавно пообщался с родственницей, бухгалтером по профессии. Сотрудников ее конторы десантировали по домам и дали наказ — работаем дистанционно! Первый час «работы» прошел под знаком энтузиазма. Через два часа начали исчезать ориентиры. К концу первого надомного рабочего дня исчезло даже малейшее понимание происходящего.

Случай моей родственницы — не исключение, а норма. Так случится со всеми, кто всю жизнь проработал в риаллайфе: мимолетный энтузиазм — тревога — смятение — печаль — уныние — депрессия. Почти по Элизабет Кюблер-Росс, но, слава тебе господи, без летального исхода.

Самое удивительное: одинаковый психологический паттерн включается при любом типе занятости,

поэтому не важно, являетесь ли вы творческим работником (преподаете, создаете креативный контент и т.п.) или работаете по найму (со всем прилагающимся апанажем: план работ, спускаемый сверху, требование отчетности и т.д.).

Фото: instagram / @kayl_clark

Предполагается, что творческим работникам трудиться на удаленке будет сложнее всего, потому что им приходится много импровизировать. У них нет начальника, который бы сверх туманного «Напиши-ка мне, братец, статью!» спустил подробную инструкцию по теме, идее и пафосу. Даже со сроками все неопределенно. «Хорошо бы к понедельнику!» Не написал к понедельнику? Тебя даже не пожурят, а похвалят: дал заработать собрату по перу, уложившемуся в срок.

Другое дело, штатные сотрудники организации (бухгалтеры, офисные менеджеры и т.п.). Им дистанционная работа, казалось бы, должна «зайти» легче, потому что у них есть руководители, которые четко ставят задачу и оговаривают дедлайны.

Все, что от тебя требуется, — выполнить задание качественно и в срок. Импровизация не поощряется, оригинальничание тем более. Не выполнил — поставили на вид или наказали рублем. При этом в любой момент: «Иван Федорович, я не понимаю, как мне эту таблицу заполнить?» Для такого вопроса необязательно сидеть в офисе, можно спросить в чате из дома. Иван Федорович все равно подскажет.

Однако, к великому сожалению, наемным работникам на удаленке придется так же тяжело, как и людям творческим. Потому что главная проблема дистанционной работы — не в наличии начальства, субординации, контроля и сроков, а в… ритме!

Поясню.

Ключевая особенность труда в присутственном месте, на которую в силу неприметности никто не обращает внимания, это — навязанное распределение трудового времени.

Находясь в офисе, вы обречены на труд. Не важно, сколько вы делаете перекуров и сколь продуктивна ваша отдача. Важно, что с 10 до 18 вы территориально ограничены пространством, единственное назначение которого — стимулировать вашу работу.

В удаленке есть много приятного и удобного,

но нет самого главного и необходимого для продуктивной работы — часов, обязательных для труда.

Даже если у вас есть начальник, он находится далеко и не может вас заставить приступить к выполнению работы прямо сейчас, вот в эту минуту, ничего никуда не откладывая, не перенося на вечер, тем более на завтра.

ПРОДОЛЖЕНИЕ